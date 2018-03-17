Гвоздик - Амар. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в воскресенье, 18 марта, в 05:15 утра, а смотреть матч можно на телеканале Интер. Украинский боксер Александр Гвоздик (14-0, 12 KO) сразится с французом Мехди Амаром (34-5-2, 16 КО) за пояс временного чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79, 4 кг). По мнению букмекеров, украинец является безоговорочным фаворитом боя.

18 марта 5:15

Нью-Йорк, арена Madison Square Garden

- Путь к мечте: Представляем вашему вниманию промо ролик, посвященный поединку.

На счету Александра Гвоздика 14 побед, 12 нокаутов и ни одного поражения за всю профессиональную карьеру. Он член "золотой команды" Украины по боксу.

В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне завоевал бронзовую медаль. Позже, в 2014 году Александр подписал контракт с американской компанией Top Rank, с которой сотрудничает и близкий друг спортсмена - Василий Ломаченко.

Последний бой Александр Гвоздик провел 19 августа 2017 года против Крейга Бейкера. Украинец победил американца техническим нокаутом в шестом раунде.

Данный бой является для Гвоздика последним шагом на пути к чемпионскому титулу в полутяжелом весе. В мае чемпион Адонис Стивенсон (29-1, 24 КО) будет защищать титул против Баду Джека (22-1-2, 13 КО), победитель этого противостояния обязан будет выйти на ринг против победителя боя.

Украинский полутяжеловес уже прибыл в Нью-Йорк, до этого он провел подготовку в Окснарде, Калифорния.

The Nail A post shared by mattyuros (@mattyuros) on Mar 14, 2018 at 1:36pm PDT

Накануне боя состоялось традиционная церемония взвешивание. Оба боксера вложились в норму категории и показали одинаковый вес - 78,9 кг.

Боксерский поединок состоится в адеркарте боя за вакантный титул чемпиона мира в суперлегком весе между Хосе Рамиресом (21-0, 16 КО) и Амиром Имамом (21-1, 18 КО).

Отметим, что бой украинца и француза станет 1999 титульным в истории WBC.