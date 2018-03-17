Гвоздик - Амар: де дивитися бій

Український боксер Олександр Гвоздик (14-0, 12 KO) битиметься з французом Мехді Амаром (34-5-2, 16 КО) за пояс тимчасового чемпіона WBC (Всесвітньої боксерської ради) у напівважкій вазі (до 79, 4 кг). Онлайн-трансляція поєдинку розпочнеться на РБК-Україна у неділю, 18 березня, о 05:15 ранку, а дивитися матч можна на телеканалі Інтер. На думку букмекерів, українець є беззаперечним фаворитом бою.

18 березня 05:15

Нью-Йорк, арена Madison Square Garden

Поєдинок Гвоздик - Амар відбудеться 17 березня в Нью-Йорку. В Україні вже буде 18 березня. Бій нашого співвітчизника в прямому ефірі покаже телеканал "Інтер". Початок програми "Великий бокс", присвяченій поєдинку, о 5:15 за київським часом 18 березня. Повтор - о 00:50 19 березня.

Крім того, стежити за чемпіонським боєм українця можна буде по супутнику на американському ESPN.

Нагадаємо, чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (10-1, 8 KO) розпочав підготовку до свого наступного поєдинку, який запланований на 12 травня проти володаря поясу WBA в легкій вазі Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО).