В Гватемале сорвался с обрыва автобус со студентами, 8 погибших

Водитель автобуса не справился с управлением и он упал с 70-метровой высоты

В Гватемале автобус, перевозивший студентов, сорвался с обрыва, восемь человек погибли, 35 травмированы. Об этом сообщает издание Prensa Libre.

ДТП произошло в департаменте Сан-Маркос, когда 55 студентов направлялись на спортивное мероприятие.

Водитель автобуса не справился с управлением и он упал с 70-метровой высоты.

Семеро человек скончались на месте, еще один пострадавший умер в госпитале.

В Национальную больницу Сан-Маркоса доставлены 35 человек с тяжелыми травмами.

По предварительным данным, причина аварии - отказ тормозной системы.

#SanMarcos Ocho estudiantes que participarían en mañana deportiva mueren en accidente de bus https://t.co/gHLCqUnaXi pic.twitter.com/ePh9wBGTYX — César Pérez (@Cperezm_pl) June 21, 2018

Напомним, 17 июня в Бангладеш вследствие столкновения автобуса с грузовиком погибли 11 человек, еще восемь пострадали. Авария произошла вечером в 360 км к северо-западу от Дакки. Пострадавшие были доставлены в местные больницы, некоторые из них получили тяжелые травмы.