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В Гватемале сорвался с обрыва автобус со студентами, 8 погибших

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 06:59
Фото: сорвавшийся с обрыва автобус в Гватемале (twitter.com/Cperezm_pl)
Фото: сорвавшийся с обрыва автобус в Гватемале (twitter.com/Cperezm_pl)

Водитель автобуса не справился с управлением и он упал с 70-метровой высоты

В Гватемале автобус, перевозивший студентов, сорвался с обрыва, восемь человек погибли, 35 травмированы. Об этом сообщает издание Prensa Libre.

ДТП произошло в департаменте Сан-Маркос, когда 55 студентов направлялись на спортивное мероприятие.

Водитель автобуса не справился с управлением и он упал с 70-метровой высоты.

Семеро человек скончались на месте, еще один пострадавший умер в госпитале.

В Национальную больницу Сан-Маркоса доставлены 35 человек с тяжелыми травмами.

По предварительным данным, причина аварии - отказ тормозной системы.

Напомним, 17 июня в Бангладеш вследствие столкновения автобуса с грузовиком погибли 11 человек, еще восемь пострадали. Авария произошла вечером в 360 км к северо-западу от Дакки. Пострадавшие были доставлены в местные больницы, некоторые из них получили тяжелые травмы.

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Теги публикации: автобус, Гватемала  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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