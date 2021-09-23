UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Гватемале произошло извержение вулкана: возможна эвакуация населения

Автор: Сергей Пышкин

В Гватемале произошло извержение самого активного вулкана Центральной Америки Фуэго. Лава прошла около 6 километров и достигла подножия горы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Согласно заявлению правительства, облако, образовавшееся в результате извержения, может привести к выпадению пепла в населенных пунктах, которые расположены ближе всего к склону горы.

Представители института гражданской защиты продолжают наблюдать за развитием активности вулкана, однако отмечают, что необходимости в эвакуации пока нет. Спасателям приказали быть осмотрительными в случае обнаружения угрозы жизни населению.

Добавим, что в 2018 году жертвами извержения вулкана Фуэго стали 159 человек. Около 300 человек получили ранения, а 256 - числятся пропавшими без вести.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гватемала