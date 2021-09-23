В Гватемале произошло извержение вулкана: возможна эвакуация населения

В Гватемале произошло извержение самого активного вулкана Центральной Америки Фуэго. Лава прошла около 6 километров и достигла подножия горы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ABC.
Согласно заявлению правительства, облако, образовавшееся в результате извержения, может привести к выпадению пепла в населенных пунктах, которые расположены ближе всего к склону горы.
Представители института гражданской защиты продолжают наблюдать за развитием активности вулкана, однако отмечают, что необходимости в эвакуации пока нет. Спасателям приказали быть осмотрительными в случае обнаружения угрозы жизни населению.
Добавим, что в 2018 году жертвами извержения вулкана Фуэго стали 159 человек. Около 300 человек получили ранения, а 256 - числятся пропавшими без вести.