В Гватемале произошло извержение вулкана: возможна эвакуация населения

Согласно заявлению правительства, облако, образовавшееся в результате извержения, может привести к выпадению пепла в населенных пунктах, которые расположены ближе всего к склону горы.

Представители института гражданской защиты продолжают наблюдать за развитием активности вулкана, однако отмечают, что необходимости в эвакуации пока нет. Спасателям приказали быть осмотрительными в случае обнаружения угрозы жизни населению.

Добавим, что в 2018 году жертвами извержения вулкана Фуэго стали 159 человек. Около 300 человек получили ранения, а 256 - числятся пропавшими без вести.