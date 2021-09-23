У Гватемалі відбулося виверження вулкану: можлива евакуація населення

Відповідно до заяви уряду, хмара, що утворилася внаслідок виверження, може призвести до випадіння попелу в населених пунктах, які розташовані найближче до схилу гори.

Представники інституту цивільного захисту продовжують спостерігати за розвитком активності вулкану, однак зазначають, що необхідності в евакуації поки що немає. Рятувальникам наказали бути обачними у разі виявлення загрози життю населенню.

Додамо, що 2018 році жертвами виверження вулкану Фуего стали 159 осіб. Близько 300 людей отримали поранення, а 256 - вважаються зниклими безвісти.