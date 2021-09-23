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В Гватемале произошло извержение вулкана: возможна эвакуация населения

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Гватемала, Четверг 23 сентября 2021 21:02
В Гватемале произошло извержение вулкана: возможна эвакуация населения Фото: в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Гватемале произошло извержение самого активного вулкана Центральной Америки Фуэго. Лава прошла около 6 километров и достигла подножия горы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Согласно заявлению правительства, облако, образовавшееся в результате извержения, может привести к выпадению пепла в населенных пунктах, которые расположены ближе всего к склону горы.

Представители института гражданской защиты продолжают наблюдать за развитием активности вулкана, однако отмечают, что необходимости в эвакуации пока нет. Спасателям приказали быть осмотрительными в случае обнаружения угрозы жизни населению.

Добавим, что в 2018 году жертвами извержения вулкана Фуэго стали 159 человек. Около 300 человек получили ранения, а 256 - числятся пропавшими без вести.

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