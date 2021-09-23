В Гватемале произошло извержение вулкана: возможна эвакуация населения
В Гватемале произошло извержение самого активного вулкана Центральной Америки Фуэго. Лава прошла около 6 километров и достигла подножия горы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ABC.
Согласно заявлению правительства, облако, образовавшееся в результате извержения, может привести к выпадению пепла в населенных пунктах, которые расположены ближе всего к склону горы.
No sé que se "Cocina" en el SubSuelo Terráqueo pero a la erupción del volcán de la Isla de la Palma se sumó el Etna en Italia y hoy el "Volcán de Fuego" en Guatemala..— JoelzoCalvo Sotelo (@lechuzeta) September 23, 2021
Se aceptan teorías conspiranoica, porque esto o "Nunca ha pasado" o es cosa del "Cambio Climático" Machista! pic.twitter.com/9TzARopMMt
Представители института гражданской защиты продолжают наблюдать за развитием активности вулкана, однако отмечают, что необходимости в эвакуации пока нет. Спасателям приказали быть осмотрительными в случае обнаружения угрозы жизни населению.
El Volcán de Fuego, en Guatemala, en plena erupción hoy por la mañana... pic.twitter.com/LtHSmw8Wsr— El Rey del Tuiter (@TuitersKing) September 23, 2021
Добавим, что в 2018 году жертвами извержения вулкана Фуэго стали 159 человек. Около 300 человек получили ранения, а 256 - числятся пропавшими без вести.