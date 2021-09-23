У Гватемалі відбулося виверження вулкану: можлива евакуація населення

У Гватемалі відбулося виверження найактивнішого вулкана Центральної Америки Фуего. Лава пройшла близько 6 кілометрів й досягла підніжжя гори.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ABC .

Відповідно до заяви уряду, хмара, що утворилася внаслідок виверження, може призвести до випадіння попелу в населених пунктах, які розташовані найближче до схилу гори.

No sé que se "Cocina" en el SubSuelo Terráqueo pero a la erupción del volcán de la Isla de la Palma se sumó el Etna en Italia y hoy el "Volcán de Fuego" en Guatemala..

Se aceptan teorías conspiranoica, porque esto o "Nunca ha pasado" o es cosa del "Cambio Climático" Machista! pic.twitter.com/9TzARopMMt — JoelzoCalvo Sotelo (@lechuzeta) September 23, 2021

Представники інституту цивільного захисту продовжують спостерігати за розвитком активності вулкану, однак зазначають, що необхідності в евакуації поки що немає. Рятувальникам наказали бути обачними у разі виявлення загрози життю населенню.

El Volcán de Fuego, en Guatemala, en plena erupción hoy por la mañana... pic.twitter.com/LtHSmw8Wsr — El Rey del Tuiter (@TuitersKing) September 23, 2021

Додамо, що 2018 році жертвами виверження вулкану Фуего стали 159 осіб. Близько 300 людей отримали поранення, а 256 - вважаються зниклими безвісти.