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В Гватемале люди вышли на протесты: требуют отставки президента

Автор: Наталья Скороход

В Гватемале люди вышли на протесты и блокируют дороги по всей стране. Они требуют отставки президента Алехандро Джамматтеи и генерального прокурора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Проес ы начались после увольнения всемирно признанного главы Специальной прокуратуры по борьбе с безнаказанностью Хуана Франсиско Сандоваля, который расследовал коррупционные действия Джамматтеи.

Генеральный прокурор Мария Поррас заявила, что Сандовал подорвал ее работу, и назначила "своего" прокурора.

После этого люди начали блокировать дороги, размещая на проезжей части доски с вбитыми вверх гвоздями. Сегодня прошел уже третий такой протест за последние две недели. Люди настроены решительно.

группы по защите прав фермеров

протестовать у здания правительства Джамматтеи. Люди в Гватемале разочарованы коррупцией и отказом властей от судебной независимости.

Напомним, Украина и другие страны поддержали протестующих на Кубе. Они призвали властей страны прекратить массовые задержания протестующих.

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