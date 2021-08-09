В Гватемале люди вышли на протесты: требуют отставки президента

Проес ы начались после увольнения всемирно признанного главы Специальной прокуратуры по борьбе с безнаказанностью Хуана Франсиско Сандоваля, который расследовал коррупционные действия Джамматтеи.

Генеральный прокурор Мария Поррас заявила, что Сандовал подорвал ее работу, и назначила "своего" прокурора.

После этого люди начали блокировать дороги, размещая на проезжей части доски с вбитыми вверх гвоздями. Сегодня прошел уже третий такой протест за последние две недели. Люди настроены решительно.

группы по защите прав фермеров

протестовать у здания правительства Джамматтеи. Люди в Гватемале разочарованы коррупцией и отказом властей от судебной независимости.