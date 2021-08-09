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У Гватемалі люди вийшли на протести: вимагають відставки президента

Автор: Наталья Скороход

У Гватемалі люди вийшли на протести й блокують дороги по всій країні. Вони вимагають відставки президента Алехандро Джамматтеї та генерального прокурора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Протести почалися після звільнення всесвітньо визнаного голови Спеціальної прокуратури по боротьбі з безкарністю Хуана Франсіско Сандоваля, який розслідував корупційні дії Джамматтеї.

Генеральний прокурор Марія Поррас заявила, що Сандовал підірвав її роботу, і призначила "свого" прокурора.

Після цього люди почали блокувати дороги, розміщуючи на проїжджій частині дошки з вбитими вгору цвяхами. Сьогодні пройшов вже третій такий протест за останні два тижні. Люди налаштовані рішуче.

групи по захисту прав фермерів

протестувати біля будівлі уряду Джамматтеи. Люди у Гватемалі розчаровані корупцією і відмовою влади від судової незалежності.

Нагадаємо, Україна та інші країни підтримали протестувальників на Кубі. Вони закликали владу країни припинити масові затримання протестувальників.

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