У Гватемалі люди вийшли на протести: вимагають відставки президента

У Гватемалі люди вийшли на протести й блокують дороги по всій країні. Вони вимагають відставки президента Алехандро Джамматтеї та генерального прокурора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Протести почалися після звільнення всесвітньо визнаного голови Спеціальної прокуратури по боротьбі з безкарністю Хуана Франсіско Сандоваля, який розслідував корупційні дії Джамматтеї.
Генеральний прокурор Марія Поррас заявила, що Сандовал підірвав її роботу, і призначила "свого" прокурора.
Після цього люди почали блокувати дороги, розміщуючи на проїжджій частині дошки з вбитими вгору цвяхами. Сьогодні пройшов вже третій такий протест за останні два тижні. Люди налаштовані рішуче.
групи по захисту прав фермерів
протестувати біля будівлі уряду Джамматтеи. Люди у Гватемалі розчаровані корупцією і відмовою влади від судової незалежності.
Нагадаємо, Україна та інші країни підтримали протестувальників на Кубі. Вони закликали владу країни припинити масові затримання протестувальників.