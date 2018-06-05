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В Гватемале от извержения вулкана погибли 69 человек

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 22:45
Фото: извержение вулкана в Гватемале (twitter.com/swittttttttr444)
Фото: извержение вулкана в Гватемале (twitter.com/swittttttttr444)

Только 17 тел были идентифицированы

Число погибших в Гватемале в результате извержения вулкана Фуэго возросло до 69 человек. Об этом сообщает The Independent.

Как сообщается, были идентифицированы только 17 тел.

"Нам очень сложно идентифицировать их, потому что некоторые из погибших потеряли свои черты или отпечатки пальцев от раскаленных потоков. Нам придется прибегать к другим методам", - сообщил представитель власти Фануэль Гарсия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гватемале число погибших в результате извержения вулкана Фуэго достигло 56.

Сообщается, что в понедельник, 4 июня, жертвой вулкана стал еще 31 человек. По словам спасателей, в некоторых домах погибли целые семьи.

Кроме того, в мае Геологическая служба США объявила красный уровень воздушной опасности на Гавайях из-за усилившегося извержения вулкана Килауэа.

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Теги публикации: вулкан, Гватемала  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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