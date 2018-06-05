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У Гватемалі від виверження вулкану загинули 69 осіб

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 22:45
Фото: виверження вулкану в Гватемалі (twitter.com/swittttttttr444)
Фото: виверження вулкану в Гватемалі (twitter.com/swittttttttr444)

Тільки 17 тіл були ідентифіковані

Кількість загиблих у Гватемалі в результаті виверження вулкану Фуего зросла до 69 осіб. Про це повідомляє The Independent.

Як повідомляється, були ідентифіковані лише 17 тіл.

"Нам дуже складно ідентифікувати їх, тому що деякі із загиблих втратили свої риси або відбитки пальців від розпечених потоків. Нам доведеться вдаватися до інших методів", - повідомив представник влади Фануель Гарсія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Гватемалі кількість загиблих в результаті виверження вулкана Фуего досягла 56.

Повідомляється, що в понеділок, 4 червня, жертвою вулкана стала ще 31 людина. За словами рятувальників, у деяких будинках загинули цілі сім'ї.

Крім того, в травні Геологічна служба США оголосила червоний рівень повітряної небезпеки на Гаваях через посилення виверження вулкана Кілауеа.

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Теги публікації: вулкан, Гватемала  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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