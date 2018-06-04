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В Гватемале в результате извержения вулкана погибли 56 человек

НовостиОбщество    04.06.2018 - 21:15
Фото: извержение вулкана в Гватемале (twitter.com/swittttttttr444)
Фото: извержение вулкана в Гватемале (twitter.com/swittttttttr444)

Сегодня жертвой вулкана стал еще 31 человек

В Гватемале число погибших в результате извержения вулкана Фуэго достигло 56. Об этом сообщает газета Prensa libre со ссылкой на пожарных.

Сообщается, что в понедельник, 4 июня, жертвой вулкана стал еще 31 человек. По словам спасателей, в некоторых домах погибли целые семьи.

По словам информированного источника издания, восемь тел были обнаружены внутри одной из церквей.

Напомним, в середине мая сообщалось, что Геологическая служба США объявила красный уровень воздушной опасности на Гавайях из-за усилившегося извержения вулкана Килауэа. 

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Теги публикации: вулкан, Гватемала  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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