В Гватемале в результате извержения вулкана погибли 56 человек

Сегодня жертвой вулкана стал еще 31 человек

В Гватемале число погибших в результате извержения вулкана Фуэго достигло 56. Об этом сообщает газета Prensa libre со ссылкой на пожарных.

Сообщается, что в понедельник, 4 июня, жертвой вулкана стал еще 31 человек. По словам спасателей, в некоторых домах погибли целые семьи.

По словам информированного источника издания, восемь тел были обнаружены внутри одной из церквей.

Volcanic eruption rocks #Guatemala; fine ash from the volcano is blanketing nearby towns pic.twitter.com/5QCwihpO5F — China Xinhua News (@XHNews) June 3, 2018

Напомним, в середине мая сообщалось, что Геологическая служба США объявила красный уровень воздушной опасности на Гавайях из-за усилившегося извержения вулкана Килауэа.