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У "Гвардії наступу" з'явилася ще одна бригада: набір вже почався

Фото: в Гвардії наступу з'явилась нова бригада (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 11 квітня, до штурмових бригад "Гвардії наступу" приєдналась вже дев'ята - нею стала харківська "Хартія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Гвардії наступу".

Під час телемарафону заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко повідомила, що через велику кількість запитів, що були надіслані добровольцями, було прийнято рішення утворити нову бригаду.

"Ця бригада буде дев’ятою у складі "Гвардії наступу" та сьомою бригадою в Національній гвардії України. Вже розпочато набір до "Хартії", - повідомила заступниця Міністра внутрішніх справ України.

Павліченко розповіла, що заявку можна подати або ж через сайт Міністерства внутрішніх справ, де можна ознайомитись з більш детально з інформацією про етапи відбору, про навчання, яке буде відбуватися, або за допомогою ЦНАПів, де також можна подати свої документи офлайн.

За її словами, рівень відбору кандидатів до "Гвардії наступу" достатньо високий, адже в ряди бійців мають бути набрані найкращі та найбільш вмотивовані. Однак, вона додала, що кандидати, які все-таки мають велике бажання вступити до того чи іншого підрозділу "Гвардії наступу", можуть покращити свою фізичну підготовку шляхом тренувань та долучитися до рядів штурмових бригад:

Заступниця міністра внутрішніх справ розповіла, що підготовка бійців триває кілька місяців. Спочатку вона відбувається в індивідуальному режимі, адже велика кількість добровольців раніше не служили в армії. Наступний етап навчань вже у складі підрозділу, в якому бійці нестимуть службу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки заявок надійшло від добровольців для вступу в "Гвардію наступу".

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