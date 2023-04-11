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У "Гвардии наступления" появилась еще одна бригада: набор уже начался

Фото: в Гвардии наступления появилась новая бригада (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 апреля, к штурмовым бригадам "Гвардии наступления" присоединилась уже девятая - ею стала харьковская "Хартия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Гвардии наступления".

Во время телемарафона заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко сообщила, что из-за большого количества запросов, отправленных добровольцами, было принято решение создать новую бригаду.

"Эта бригада будет девятой в составе "Гвардии наступления" и седьмой бригадой в Национальной гвардии Украины. Уже начат набор в "Хартию"", - сообщила заместитель Министра внутренних дел Украины.

Павличенко рассказала, что заявку можно подать либо через сайт Министерства внутренних дел, где можно ознакомиться с более подробно с информацией об этапах отбора, об обучении, которое будет происходить, либо с помощью ЦНАПов, где также можно подать свои документы оффлайн.

По ее словам, уровень отбора кандидатов в "Гвардию наступления" достаточно высок, ведь в ряды бойцов должны быть набраны лучшие и наиболее мотивированные. Однако она добавила, что кандидаты, которые все же имеют большое желание вступить в то или иное подразделение "Гвардии наступления", могут улучшить свою физическую подготовку путем тренировок и присоединиться к рядам штурмовых бригад:

Заместитель министра внутренних дел рассказала, что подготовка бойцов длится несколько месяцев. Сначала она проходит в индивидуальном режиме, ведь большое количество добровольцев раньше не служили в армии. Следующий этап учений уже в составе подразделения, в котором бойцы будут нести службу.

Напомним, ранее мы сообщали, сколько заявок поступило от добровольцев для вступления в "Гвардию наступления".

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