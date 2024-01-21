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"Гвардія наступу" про Крохмальне: не проблемна ситуація, війська відійшли на вигідніші позиції

Фото: військові розповіли про ситуацію з Крохмальним (facebook.com GeneralStaff.ua)
Автор: Каріна Левицька

Відхід з Крохмального - це не проблемна ситуація, українські військові перейшли на більш вигідні позиції.

Про це розповів начальник прес-служби 15 прикордонного загону бригади "Сталевий кордон" Іван Шевцов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Щодо Крохмального скажу коротко. На сьогодні його вже не можна було вважати за населений пункт. Там практично немає і не було придатних для проживання будівель. Населення там теж не проживало. Це була така звичайна оборонна точка, яка протягом тривалого часу трималася", - пояснив Шевцов.

Він зауважив, що Сили оборони найбільше цінують життя військовослужбовців.

"Тому відійшли на більш вигідні позиції. По Крохмальному - це не проблемна ситуація", - підкреслив начальник прес-служби.

Що передувало

Інститут вивчення війни повідомив, що російські військові зайняли позиції в Крохмальному.

Після чого начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо заявив, що основна мета України - це вберегти життя українських захисників,

"Їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу запасні позиції, де вони зараз тримають оборону", - наголосив він.

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