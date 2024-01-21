"Гвардия наступления" о Крохмальном: не проблемная ситуация, войска отошли на более выгодные позиции

"Относительно Крохмального скажу коротко. На сегодня его уже нельзя было считать населенным пунктом. Там практически нет и не было пригодных для проживания зданий. Население там тоже не проживало. Это была такая обычная оборонительная точка, которая в течение длительного времени держалась", - пояснил Шевцов.

Он отметил, что Силы обороны больше всего ценят жизнь военнослужащих.

"Поэтому отошли на более выгодные позиции. По Крохмальному - это не проблемная ситуация", - подчеркнул начальник пресс-службы.

Что предшествовало

Институт изучения войны сообщил, что российские военные заняли позиции в Крохмальном.

После чего начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо заявил, что основная цель Украины - это уберечь жизнь украинских защитников,

"Их позиции были перемещены на подготовленные к настоящему времени запасные позиции, где они сейчас держат оборону", - подчеркнул он.

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