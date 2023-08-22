Гвардіола ліг на операційний стіл: що трапилось і скільки пропустить тренер

52-річний фахівець був прооперований у Барселоні. Хірургічне втручання провів знаний лікар Мірейя Ільюека.

Гвардіола мав проблеми зі спиною. Упродовж останнього часу він страждав від сильного болю, тож вирішив лягти під ніж. Операція була успішною. Тепер на фахівця чекатиме нетривала реабілітація у столиці Каталонії.

За відсутності Гвардіоли "Манчестер Сіті" тренуватиме Хуанма Лільйо. Він куруватиме роботу першої команди на тренуваннях і диригуватиме діями "містян" біля краю поля. Іспанець тренуватиме англійський гранд до міжнародної паузи у вересні.

Отже, Лільйо виведе "Сіті" на матчі чемпіонату Англії проти "Шеффілд Юнайтед" і лондонського "Фулхема". Натомість до поєдинку проти столичного "Вест Хема" 16 вересня повинен повернутися Гвардіола.