Гвардиола лег на операционный стол: что случилось и сколько пропустит тренер

52-летний специалист был прооперирован в Барселоне. Хирургическое вмешательство провел известный врач Мирейя Ильюэка.

Гвардиол имел проблемы со спиной. В последнее время он страдал от сильной боли, поэтому решил лечь под нож. Операция была успешной. Теперь специалиста будет ждать непродолжительная реабилитация в столице Каталонии.

В отсутствие Гвардиолы "Манчестер Сити" будет тренировать Хуанма Лильо. Он будет курировать работу первой команды на тренировках и дирижировать действиями "горожан" у кромки поля. Испанец будет тренировать английский гранд до международной паузы в сентябре.

Итак, Лильо выведет "Сити" на матчи чемпионата Англии против "Шеффилд Юнайтед" и лондонского "Фулхэма". В свою очередь к поединку против столичного "Вест Хэма" 16 сентября должен вернуться Гвардиола.