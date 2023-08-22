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Гвардиола лег на операционный стол: что случилось и сколько пропустит тренер

Манчестер, Вторник 22 августа 2023 16:27
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Гвардиола лег на операционный стол: что случилось и сколько пропустит тренер Фото: Хосеп Гвардиола временно не будет работать с "Манчестер Сити" (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорцив

Наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перенес запланированную операцию из-за проблем со здоровьем. Он некоторое время не будет работать с чемпионами Англии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

52-летний специалист был прооперирован в Барселоне. Хирургическое вмешательство провел известный врач Мирейя Ильюэка.

Гвардиол имел проблемы со спиной. В последнее время он страдал от сильной боли, поэтому решил лечь под нож. Операция была успешной. Теперь специалиста будет ждать непродолжительная реабилитация в столице Каталонии.

В отсутствие Гвардиолы "Манчестер Сити" будет тренировать Хуанма Лильо. Он будет курировать работу первой команды на тренировках и дирижировать действиями "горожан" у кромки поля. Испанец будет тренировать английский гранд до международной паузы в сентябре.

Итак, Лильо выведет "Сити" на матчи чемпионата Англии против "Шеффилд Юнайтед" и лондонского "Фулхэма". В свою очередь к поединку против столичного "Вест Хэма" 16 сентября должен вернуться Гвардиола.

К слову, ранее "Манчестер Сити" одержал Суперкубок УЕФА победой над "Севильей".

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Манчестер Сити Гвардиола
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