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Гутцайт став президентом НОК. Також обрано нових членів комітету: подробиці

Фото: Вадим Гутцай, новий президент НОК (facebook.com/vgytzait)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт став новим президентом Національного олімпійського комітету.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт "НОК України".

Під час звітно-виборчої асамблеї НОК за кандидатуру Гутцайта проголосували 123 делегати. Також на посаду президента НОК претендував Жан Беленюк (22 делегати) й Ігор Малинський (2 делегати).

Як відзначає "Радіо свобода", новими членами Національного олімпійського комітету період 2022–2026 років стали:

  • Григорій Суркіс;
  • Олександр Усик;
  • Андрій Шевченко;
  • Марина Бех-Романчук;
  • Лілія Подкопаєва та інші.

Зокрема, до персонального складу членів НОК включили:

  • представників Федерації стрільби з лука Нестора Шуфрича та Олену Садовничу;
  • представників Федерації плавання Андрія Власкова та Віктора Міця.

Чим відзначився Гутцайт:

  • олімпійський чемпіон з фехтування на Іграх 1992 року в Барселоні;
  • тренер і президент федерації фехтування України;
  • у 2018 році очолював посаду директора Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації;
  • з 4 березня 2020 року – міністр молоді та спорту України.

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олімпійський комітет