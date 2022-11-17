Гутцайт стал президентом НОК. Также избраны новые члены комитета: подробности

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт стал новым президентом Национального олимпийского комитета.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт "НОК Украины".
В ходе отчетно-избирательной ассамблеи НОК за кандидатуру Гутцайта проголосовали 123 делегата. Также на пост президента НОК претендовал Жан Беленюк (22 делегата) и Игорь Малинский (2 делегата).
Как отмечает "Радио свобода", новыми членами Национального олимпийского комитета период 2022-2026 годов стали:
В частности, в персональный состав членов НОК включили:
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