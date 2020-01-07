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Гуттериш прокоментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Новости » Политика     07.01.2020 - 02:47
Гуттериш прокоментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Фото: Антониу Гутерриш (flickr.com/United Nations)

Он призвал к остановке деэскалации конфликта

Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш прокоментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

Гуттериш призвал к сдержаности, а также к остановке эскалации в регионе.

"Мое послание простое и ясное: остановить эскалацию. Проявлять максимальную сдержанность. Возобновить диалог. Возобновить международное сотрудничество. Давайте не будем забывать ужасные человеческие страдания, вызванные войной. Как всегда, обычные люди платят самую высокую цену. Наш общий долг - избегать этого", - сказал Гуттериш.

Ранне в Пентагоне назвали письмо, в котором говорилось о выводе американских войск из Ирака "ошибкой", и что оно было плохо сформулировано, неверно предполагая, что США выводят войска.

РБК-Украина писало, что высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время разговора с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом призвал Иран к максимальной сдержанности и предложил помощь в снижении внешнеполитической напряженности, которая возникла после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

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