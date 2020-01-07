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Гуттериш прокоментував ситуацію на Близькому Сході

Новини » Політика     07.01.2020 - 02:47
Гуттериш прокоментував ситуацію на Близькому Сході
Фото: Антоніу Гутерріш (flickr.com/United Nations)

Він закликав до зупинки деескалації конфлікту

Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттериш прокоментував ситуацію на Близькому Сході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

Гуттериш закликав до сдержаности, а також до зупинки ескалації в регіоні.

"Моє послання просте і ясне: зупинити ескалацію. Проявляти максимальну стриманість. Відновити діалог. Відновити міжнародне співробітництво. Давайте не будемо забувати жахливі людські страждання, викликані війною. Як завжди, звичайні люди платять найвищу ціну. Наш спільний обов'язок - уникати цього", - сказав Гуттериш.

Раніше в Пентагоні назвали лист, в якому говорилося про виведення американських військ з Іраку "помилкою", і що воно було погано сформульоване неправильно припускаючи, що США виводять війська.

РБК-Україна писало, що високий представник ЄС Жозеп Боррель під час розмови з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Зарифом закликав Іран до максимальної стриманості і запропонував допомогу у зниженні зовнішньополітичної напруженості, яка виникла після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

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