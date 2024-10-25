Гуцуляк не врятував: лідер "Полісся" приніс команді лише нічию в поєдинку з "Колосом"

Україна, Прем'єр-ліга, 11-й тур

"Полісся" – "Колос" – 1:1

Голи: Гуцуляк, 54 – Велетень, 19

Головна подія матчу, безумовно, повернення Олексія Гуцуляка. Півзахисник, який травмувався в грі за збірну України, напрочуд швидко відновився після травми. І, забігаючи вперед скажемо, був одним з найкращих на полі.

Втім, сама гра для житомирців склалася нелегко. Вона чимось нагадувала поєдинок попереднього туру, коли "Полісся" також вдома грало з "Лівим Берегом". Тоді "вовки", як не намагались, не зуміли пробити непоступливого аутсайдера й закінчили гру "сухою" нічиєю. Зараз все розпочалось ще гірше.

"Полісся" традиційно для домашніх матчів грало першим номером, тиснуло на ворота суперників і, здавалось, от-от заб'є. Але м'яч опинився саме в їхніх воротах. Причому це була не випадковість. "Колос" доволі гостро грав на контратаках, от тільки до завершення справа не доходила.

А коли дійшла – вийшов гол. Після подачі з кутового м'яч після рикошету ліг прямо на ногу Велетню і той спокійно розстріляв ворота Волинця.

Далі гра пішла за попереднім сценарієм. "Полісся" атакувало, але результату це не принесло.

Після перерви господарі ввімкнули надактивний пресинг, не даючи супернику підняти голову. "Колос" це дещо спантеличило і господарі скористались моментом.

Ідеальну атаку розіграли лідери "Полісся" Назаренко та Гуцуляк. Перший дотепним фінтом звільнився від суперника, пройшов флангом і зробив вивіреній, майже ідеальний, навіс у штрафний. Другий – грамотно вибрав позицію і головою переправив м'яч у ворота. Так гравець національної збірної відзначив своє повернення. До речі, це був вже шостий гол Гуцуляка в поточному чемпіонаті.

Але нічия, це не те, що було потрібно "Поліссю", тому "вовки" вперто йшли вперед. А "Колос", захищаючись, не забував про свої атаки. І був би Алефіренко точнішим, хто знає, як би завершилась гра.

"Полісся" знову не змогло обіграти аутсайдера, і після "нулів" з "Лівим Берегом", повторно втратило очки. Житомирці з 22-ма пунктами поки тримаються за третю сходинку в таблиці. Але "Шахтар" все гучніше дихає в спину.

"Колос" заробив 9-й бал, який дозволив команді залишити небезпечну зону. Ковалівці піднялись на 12-те місце.