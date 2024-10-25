Гуцуляк не спас: лидер "Полесья" принес команде только ничью в поединке с "Колосом"

Украина, Премьер-лига, 11-й тур

"Полесье" – "Колос" – 1:1

Голы: Гуцуляк, 54 – Велетень, 19

Главное событие матча, безусловно, возвращение Алексея Гуцуляка. Полузащитник, травмировавшийся в игре за сборную Украины, удивительно быстро восстановился после травмы. И, забегая вперед, скажем, был одним из лучших на поле.

Впрочем, сама игра для житомирцев сложилась нелегко. Она чем-то напоминала поединок предыдущего тура, когда "Полесье" тоже дома играло с "Левым Берегом". Тогда "волки", как ни пытались, не сумели пробить неуступчивого аутсайдера и закончили игру "сухой" ничьей. Сейчас все началось еще хуже.

"Полесье" традиционно для домашних матчей играло первым номером, давило на ворота соперников и, казалось, вот-вот забьет. Но мяч оказался как раз в их воротах. Причем, это была не случайность. "Колос" довольно остро играл на контратаках, вот только до завершения дело не доходило.

А когда дошла – получился гол. После подачи с углового мяч после рикошета лег прямо на ногу Велетню и тот спокойно расстрелял ворота Волынца.

Дальше игра пошла по предыдущему сценарию. "Полесье" атаковало, но результата это не принесло.

После перерыва хозяева включили сверхактивный прессинг, не давая сопернику поднять голову. "Колос" это несколько озадачило и хозяева воспользовались моментом.

Идеальную атаку разыграли лидеры "Полесья" Назаренко и Гуцуляк. Первый остроумным финтом освободился от соперника, прошел по флангу и сделал выверенный, почти идеальный, навес в штрафную. Второй – грамотно выбрал позицию и головой переправил мяч в ворота. Так игрок национальной сборной отметил свое возвращение. К слову, это был уже шестой гол Гуцуляка в текущем чемпионате.

Но ничья, это не то, что требовалось "Полесью", поэтому "волки" упорно шли вперед. А "Колос", защищаясь, не забывал о своих атаках. И был бы Алефиренко точнее, кто знает, как завершилась бы игра.

"Полесье" снова не смогло обыграть аутсайдера, и после "нулей" с "Левым Берегом" повторно потеряло очки. Житомирцы с 22 пунктами пока держатся за третье место в таблице. Но "Шахтер" все громче дышит в спину.

"Колос" заработал 9-й балл, позволивший команде покинуть опасную зону. Ковалевцы поднялись на 12 место.