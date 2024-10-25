"Рух" не втримав перемогу в грі з "Чорноморцем" та продовжив безвиграшну серію в УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 11-й тур

"Рух" – "Чорноморець" – 1:1

Голи: Квасниця, 53 – Янаков, 83

Перший небезпечний момент господарі створили вже на четвертій хвилині. Сич з правого флангу прострілив на Клайвера, але того в останню мить випередив захисник одеситів та встиг вибити м1яч на кутовий.

У подальшому "Рух" володів ініціативою, повністю контролював гру, але моментів у господарів було обмаль. Можна згадати лише удар головою Карабіна у середині тайму, коли він намагався замкнути подачу найактивнішого у складі львів'ян футболіста – Сича.

Одесити більше піклувались про збереження власних воріт, а в атаці сподівались на індивідуальну майстерність досвідченого Хобленка. Проте той більшу частину гри відбігав на голодному пайку.

У перерві тренер господарів Віталій Пономарьов ввів у гру Краснопіра, замінивши Клайвера. Це освіжило гру "Руха" в атаці і швидко привело до голу. Момент організував знову ж таки Сич, чию передачу реалізував Квасниця.

Після пропущеного голу "Чорноморець" став діяти активніше і поступово перехопив ініціативу. Гра плавно перемістилась на половину "Руха", гравці якого, здалося, передчасно заспокоїлись.

Першим небезпечним дзвіночком для господарів став удар Янкаова зі штрафного. А вже під завісу гри все той же Янаков добився свого: влучно пробив головою після вивіреного пасу Бутка.

"Рух" не зумів перемогти у п'ятому матчі поспіль. Команда набрала 14 балів, що поки, на початку туру, дозволило їй стати шостою. "Чорноморець" – з 12-ма балами йде десятим.