Гутерриш встречей с Путиным нарушил позицию ООН по поддержке МКС, - Кислица

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на днях нанес визит в Россию, где встретился с диктатором Владимиром Путиным. Этим поступком он нарушил позицию ООН по поддержке МКС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при ООН Сергей Кислица.

Кислица отметил, что визит Гутерриша в Россию и встреча с Путиным противоречат линии ООН по поддержке работы Международного уголовного суда.

Постоянный представитель Украины при ООН привел фрагмент руководящих рекомендаций по потенциальным встречам между представителями секретариата ООН и лицами, в отношении которых Международный уголовный суд выдал ордер на арест – как в случае с Путиным.

Эти руководящие указания утвердил предшественник Гутерриша в должности Пан Ги Мун.

В цитированном отрывке отмечается, что может произойти так, что лица, в отношении которых ордер Международного уголовного суда, будут целенаправленно добиваться встречи с официальными лицами ООН для того, чтобы продемонстрировать свое пренебрежение к МКС и попытаться взорвать его авторитет.

"Соглашение по отношениям между ООН и МКС требует, что ООН должна воздерживаться от любых действий, которые могут препятствовать деятельности Суда и его различных органов, включая прокурора, или взорвать авторитет их решений", - говорится во фрагменте.