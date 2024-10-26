Гутерриш встречей с Путиным нарушил позицию ООН по поддержке МКС, - Кислица
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на днях нанес визит в Россию, где встретился с диктатором Владимиром Путиным. Этим поступком он нарушил позицию ООН по поддержке МКС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при ООН Сергей Кислица.
Кислица отметил, что визит Гутерриша в Россию и встреча с Путиным противоречат линии ООН по поддержке работы Международного уголовного суда.
Постоянный представитель Украины при ООН привел фрагмент руководящих рекомендаций по потенциальным встречам между представителями секретариата ООН и лицами, в отношении которых Международный уголовный суд выдал ордер на арест – как в случае с Путиным.
Эти руководящие указания утвердил предшественник Гутерриша в должности Пан Ги Мун.
В цитированном отрывке отмечается, что может произойти так, что лица, в отношении которых ордер Международного уголовного суда, будут целенаправленно добиваться встречи с официальными лицами ООН для того, чтобы продемонстрировать свое пренебрежение к МКС и попытаться взорвать его авторитет.
"Соглашение по отношениям между ООН и МКС требует, что ООН должна воздерживаться от любых действий, которые могут препятствовать деятельности Суда и его различных органов, включая прокурора, или взорвать авторитет их решений", - говорится во фрагменте.
Генсек ООН принял участие в саммите БРИКС
Напомним, что 23 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань (РФ) в день начала трехдневного саммита стран БРИКС. Во время визита в Россию Гутерриш встретился с Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о такой поездке генсека ООН в РФ, и отметил, что некоторые функционеры Организации предпочитают "соблазны в Казани" на саммите БРИКС.
В то же время Зеленский отказался приглашать генсека ООН в Киев.
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