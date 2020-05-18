Гутерріш заявив про незамінність ВООЗ

Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (unmultimedia.org)

Гутерріш вважає, що ВООЗ потрібно більше ресурсів

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) є незамінним інструментом реагування на кризу. Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш на початку відеосаміту Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.

За його словами, увага до ситуації з коронавірусом в країнах - це не "благодійність", а питання безпеки всього світу.

"ВООЗ незамінна. Їй потрібно більше ресурсів, особливо для того, щоб надавати підтримку країнам, що має бути головним предметом нашого занепокоєння", - заявив він.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг підтримав заклики провести міжнародне розслідування походження коронавірусу, який викликає захворювання COVID-19. Столтенберг вважає, що таке розслідування дозволить запобігати пандемії в майбутньому.

РБК-Україна також писало, що ретельного розслідування джерела походження та масового поширення коронавірусу закликає ЄС і Австралія. Цю пропозицію підтримали вже 122 країни, серед яких і Україна. Однак Пекін виступив категорично проти ініціативи розслідування, звинувативши Австралію в політичній атаці.

Автор: Анастасия Рокитна