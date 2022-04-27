Гутерриш прибыл в Украину после встречи с Путиным

Генеральный секретарь Организации Объединенный Наций Антониу Гутерриш объявил о приезде в Украину и назвал главную задачу визита.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter генсека.
Гутерриш после посещения Москвы приехал на переговоры с украинскими властями. Генеральный секретарь ООН надеется добиться прогресса в вопросе мира.
"Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и гарантированию эвакуации мирных жителей из зон конфликта. Чем быстрее закончится эта война, тем лучше – для Украины, России и мира", – отметил Гутерриш.
Накануне Путин изложил генсеку ООН свою версию ключевых событий войны против Украины. В частности, зверства в Буче президент РФ назвал "провокацией", а продолжение боевых действий в Мариуполе вообще отказался признать.
К слову, Кремль опроверг договоренность с Гутерришем об участии ООН в эвакуации граждан из "Азовстали".
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