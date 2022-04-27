Гутерриш прибыл в Украину после встречи с Путиным

Гутерриш после посещения Москвы приехал на переговоры с украинскими властями. Генеральный секретарь ООН надеется добиться прогресса в вопросе мира.

"Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и гарантированию эвакуации мирных жителей из зон конфликта. Чем быстрее закончится эта война, тем лучше – для Украины, России и мира", – отметил Гутерриш.

Накануне Путин изложил генсеку ООН свою версию ключевых событий войны против Украины. В частности, зверства в Буче президент РФ назвал "провокацией", а продолжение боевых действий в Мариуполе вообще отказался признать.