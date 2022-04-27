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Гутерріш прибув до України після зустрічі з Путіним

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Україна, Середа 27 квітня 2022 18:52
Гутерріш прибув до України після зустрічі з Путіним Фото: Антоніу Гутерріш (twitter.com/antonioguterres)
Автор: Антон Федорців

Генеральний секретар Організації Об'єднаний Націй Антоніу Гутерріш оголосив про приїзд до України та назвав головне завдання свого візиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter генсека.

Гутерріш після відвідин Москви приїхав на перемовини з українською владою. Генеральний секретар ООН сподівається досягнути прогресу в питанні миру.

"Ми продовжимо нашу роботу з розширення гуманітарної допомоги та гарантування евакуації мирних мешканців із зон конфлікту. Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще – для України, Росії та світу", – зазначив Гутерріш.

Напередодні Путін виклав генсеку ООН свою версію ключових подій війни проти України. Зокрема, звірства в Бучі президент РФ назвав "провокацією", а продовження бойових дій у Маріуполі взагалі відмовився визнати.

До слова, Кремль спростував домовленість із Гутеррішом про участь ООН в евакуації цивільних з "Азовсталі".

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