Гутерріш прибув до України після зустрічі з Путіним

Генеральний секретар Організації Об'єднаний Націй Антоніу Гутерріш оголосив про приїзд до України та назвав головне завдання свого візиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter генсека .

Гутерріш після відвідин Москви приїхав на перемовини з українською владою. Генеральний секретар ООН сподівається досягнути прогресу в питанні миру.

"Ми продовжимо нашу роботу з розширення гуманітарної допомоги та гарантування евакуації мирних мешканців із зон конфлікту. Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще – для України, Росії та світу", – зазначив Гутерріш.

I have arrived in Ukraine after visiting Moscow.



We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones.



The sooner this war ends, the better – for the sake of Ukraine, Russia, and the world. — António Guterres (@antonioguterres) April 27, 2022

Напередодні Путін виклав генсеку ООН свою версію ключових подій війни проти України. Зокрема, звірства в Бучі президент РФ назвав "провокацією", а продовження бойових дій у Маріуполі взагалі відмовився визнати.