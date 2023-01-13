Гутерріш готовий сприяти припиненню війни в Україні, - заступник генсека ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш має намір сприяти припиненню війни в Україні, оскільки світова спільнота не може дозволити, щоб вона продовжувалася.
Про це заявила заступник Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ на засіданні Ради безпеки ООН.
"Поки немає ознак того, що цей конфлікт добігає кінця. Питання вирішиться у військовий спосіб і зараз не схоже на те, що розпочинатиметься діалог. Але будь-яка війна в якийсь момент закінчується. Ми не можемо дозволити, щоб ця війна тривала", – зазначила Ді Карло.
За її словами, генеральний секретар готовий допомагати сторонам припинити цей безглуздий конфлікт на основі статуту ООН та світового гуманітарного права.
Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш згадав у Раді безпеки ООН про глобальні проблеми, які створила російська війна в Україні, та беззаконня, яке вона провокує.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна ініціювала процес виключення Російської Федерації із Ради безпеки ООН та організації в цілому.
У МЗС України наголосили, що підставою для такого кроку є незаконна узурпація Росією місця СРСР у Раді безпеки.
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