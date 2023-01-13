UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гутерріш готовий сприяти припиненню війни в Україні, - заступник генсека ООН

Фото: генсекретар ООН має намір сприяти припиненню війни в Україні (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш має намір сприяти припиненню війни в Україні, оскільки світова спільнота не може дозволити, щоб вона продовжувалася.

Про це заявила заступник Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ на засіданні Ради безпеки ООН.

"Поки немає ознак того, що цей конфлікт добігає кінця. Питання вирішиться у військовий спосіб і зараз не схоже на те, що розпочинатиметься діалог. Але будь-яка війна в якийсь момент закінчується. Ми не можемо дозволити, щоб ця війна тривала", – зазначила Ді Карло.

За її словами, генеральний секретар готовий допомагати сторонам припинити цей безглуздий конфлікт на основі статуту ООН та світового гуманітарного права.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш згадав у Раді безпеки ООН про глобальні проблеми, які створила російська війна в Україні, та беззаконня, яке вона провокує.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна ініціювала процес виключення Російської Федерації із Ради безпеки ООН та організації в цілому.

У МЗС України наголосили, що підставою для такого кроку є незаконна узурпація Росією місця СРСР у Раді безпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНВторгнення Росії до УкраїниАнтоніу Гутерріш