Гутерриш готов способствовать прекращению войны в Украине, - заместитель генсека ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен способствовать прекращению войны в Украине, так как мировое сообщество не может позволить, чтобы она продолжалась.

Об этом заявила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление на заседании Совбеза ООН.