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Гутерриш готов способствовать прекращению войны в Украине, - заместитель генсека ООН

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Пятница 13 января 2023 23:32
Гутерриш готов способствовать прекращению войны в Украине, - заместитель генсека ООН Фото: генсекретарь ООН намерен способствовать прекращению войны в Украине (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен способствовать прекращению войны в Украине, так как мировое сообщество не может позволить, чтобы она продолжалась.

Об этом заявила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление на заседании Совбеза ООН.

"Пока нет признаков того, что этот конфликт следует к концу. Вопрос решится военным способом и сейчас не похоже на то, что будет начинаться диалог. Но любая война в какой-то момент заканчивается. Мы не можем разрешить, чтобы эта война продолжалась", - отметила Ди Карло.

По ее словам, генеральный секретарь готов помогать сторонам прекратить этот бессмысленный конфликт на основе устава ООН и мирового гуманитарного права.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш упомянул в Совбезе ООН о глобальных проблемах, которые создала российская война в Украине, и беззаконии, которое она провоцирует.

Напомним, ранее стало известно, что Украина инициировала процесс исключения Российской Федерации из Совбеза ООН и организации в целом.

В МИД Украины подчеркнули, что основанием для такого шага является незаконная узурпация Россией места СССР в Совбезе.

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