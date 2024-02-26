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Гутерреш закликав до реформи Радбезу ООН через безвихідь щодо Росії та ХАМАСу

Фото: Генсек ООН Антоніу Гутерреш (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Генсек ООН Антоніу Гутерреш висловив жаль з приводу того, що Рада Безпеки ООН не змогла адекватно відреагувати на вторгнення Росії в Україну та конфлікт ХАМАСу та Ізраїлю в секторі Газа, заявивши, що ці конфлікти "можливо, фатально" підірвали його авторитет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виступаючи на відкритті Ради ООН з прав людини в Женеві, Гутерріш заявив, що Рада Безпеки ООН часто опиняється в глухому куті і "не здатна діяти з найважливіших питань миру та безпеки нашого часу".

Відсутність єдності Ради щодо вторгнення Росії в Україну та військових операцій Ізраїлю в Газі після жахливих терористичних атак ХАМАСу 7 жовтня серйозно - можливо, фатально - підірвала його авторитет”, - сказав він.

Гутерреш заявив, що Рада безпеки "потребує серйозної реформи свого складу та методів роботи".

Сполучені Штати минулого тижня знову наклали вето на проект резолюції Ради Безпеки ООН, яка блокує вимогу про негайне гуманітарне припинення вогню під час настання Ізраїлю на сектор Газа. Це було третє вето США на проект резолюції із початку нинішніх бойових дій 7 жовтня.

Гутерреш, який назвав Рафах центром операції з надання гуманітарної допомоги в палестинському анклаві, заявив, що повномасштабний ізраїльський напад матиме руйнівні наслідки.

"Тотальний ізраїльський наступ на місто не тільки буде жахливим для більш ніж мільйона палестинських мирних жителів, які там переховуються; він заб'є останній цвях у труну наших програм допомоги", - сказав генсек ООН.

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