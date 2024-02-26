Гутерриш призвал к реформе Совбеза ООН из-за тупика по России и ХАМАСу

Выступая на открытии Совета ООН по правам человека в Женеве, Гутерриш заявил, что Совет Безопасности ООН часто оказывается в тупике и "не способен действовать по наиболее важным вопросам мира и безопасности нашего времени".

Отсутствие единства Совета в отношении вторжения России в Украину и военных операций Израиля в Газе после ужасающих террористических атак ХАМАСа 7 октября серьезно - возможно, фатально - подорвало его авторитет", - сказал он.

Гутерриш заявил, что Совет безопасности "нуждается в серьезной реформе своего состава и методов работы".

Соединенные Штаты на прошлой неделе вновь наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, блокирующей требование о немедленном гуманитарном прекращении огня в ходе наступления Израиля на сектор Газа. Это было третье вето США на проект резолюции с начала нынешних боевых действий 7 октября.

Гутерриш, назвавший Рафах центром операции по оказанию гуманитарной помощи в палестинском анклаве, заявил, что полномасштабное израильское нападение будет иметь разрушительные последствия.

"Тотальное израильское наступление на город не только будет ужасающим для более чем миллиона палестинских мирных жителей, укрывающихся там; оно забьет последний гвоздь в гроб наших программ помощи", - сказал генсек ООН.

Совбез ООН

Совет Безопасности ООН (Совбез ООН) - это один из основных органов ООН, ответственный за поддержание международного мира и безопасности. Его основные обязанности включают рассмотрение вопросов, касающихся международной безопасности, миротворчества, и принятие решений по мерам, направленным на предотвращение или разрешение конфликтов.

Совет Безопасности состоит из 15 членов, из которых пять постоянных членов и десять не постоянных. Постоянные члены Совета Безопасности ООН имеют право вето. Эти пять стран - США, Россия, Китай, Франция и Великобритания - имеют особый статус в ООН, что дает им право блокировать решения Совета путем использования вето в случае несогласия с предложенной резолюцией.

Россия и Китай используют заседания ООН для продвижения своей пропаганды и оправдания вторжения в Украину.