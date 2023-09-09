Гутерреш абсолютно не розуміє, що відбувається в Україні, - Подоляк

Генсек ООН Антоніу Гутерреш не зацікавлений у тому, щоб ця війна закінчилась справедливим фіналом. Він навіть не розуміє, що насправді відбувається.

Про це розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Гутерреш не зацікавлений у тому, щоб ця війна закінчилась справедливим фіналом", - сказав Подоляк.

Так радник ОП відреагував на слова генсека ООН про те, що "сторони хочуть продовжувати війну". Крім того, Подоляк зазначив, що ці слова - абсурд.

"Це чітко фіксує позицію Гутерреша як людини, яка абсолютно свідомо не розуміє, що відбувається в Україні. Абсолютно не зацікавлена у тому, щоб ця війна закінчилась справедливим фіналом. Абсолютно залежна від російської точки зору на цю війну", - додав він.

Зазначимо, що сьогодні, 9 вересня Подоляк також відреагував на угоду, за допомогою якої ООН хотіли приєднати РФ до Зернової угоди.

"Зернова угода"

Після виходу з угоди Росія неодноразово обстрілювала українські порти і зернові склади, що спричинило хвилю звинувачень з боку України і Заходу в тому, що вона використовує продовольство як зброю війни, а світові ціни на зерно знову зросли.

При цьому російський диктатор Володимир Путін використовував саміт Росія-Африка, що проходив у Санкт-Петербурзі наприкінці липня, щоб спробувати надати нового імпульсу зв'язкам країн. Зокрема, він пообіцяв безкоштовно доставити російське зерно протягом найближчих кількох місяців шести країнам-учасницям саміту.

Водночас президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва відповів, що Хараре не відчуває браку продовольства.

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