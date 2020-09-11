Гусовский: Киев должен развиваться с учетом современных мировых тенденций

Стратегия развития города должна быть ориентирована на человека и его потребности с учетом современных тенденций и технологий.

Об этом заявил депутат Киевсовета Сергей Гусовский, который будет баллотироваться на должность городского председателя столицы, в эфире "Право на власть".

"Мы никогда не найдем достаточно денег, чтобы настроить достаточно мостов, если утром половина левого берега едет на правый работать. Это вопрос стратегии города. Пусть люди на выходных едут на правый берег: в музей, на отдых. Мир живет совсем другими мыслями и технологиями. Подавляющее большинство сейчас живет идеей локального проживания в крупных городах. Пытаясь сделать так, чтобы человек в повседневной жизни в 15-ти минутах от места проживания, имел возможность прийти на работу, отвести ребенка в садик, купить себе еду", - заявил Сергей Гусовский.

Он также подчеркнул важность принятия современного Генерального плана развития Киева, поскольку до сих пор столица живет по генплану, который разрабатывался в 80-х годах.

Напомним, ранее Гусовский заявил, что Киеву для эффективного управления необходимо вернуть деятельность районных советов и обеспечить принятие качественного закона о столице.