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Гусовський: Київ повинен розвиватись з врахуванням сучасних світових тенденцій

Автор: РБК-Україна

Політик також наголосив на важливості прийняття сучасного Генерального плану розвитку Києва

Стратегія розвитку міста повинна бути орієнтована на людину та її потреби з врахуванням сучасних тенденцій та технологій.

Про це заявив депутат Київради Сергій Гусовський, який балотуватиметься на посаду міського голови столиці, в ефірі "Право на владу".

"Ми ніколи не знайдемо достатньо грошей, щоб набудувати достатньо мостів, якщо вранці половина лівого берега їде на правий працювати. Це питання стратегії міста. Нехай люди на вихідних їдуть на правий берег: в музей, на відпочинок. Світ живе зовсім іншими думками і технологіями. Переважна більшість зараз живе ідеєю локального проживання у великих містах. Намагаючись зробити так, щоб людина в повсякденному житті за 15 хвилин від місця проживання, мала б можливість прийти на роботу, відвести дитину в садок, купити собі їжу", - заявив Сергій Гусовський.

Він також наголосив на важливості прийняття сучасного Генерального плану розвитку Києва, оскільки досі столиця живе за генпланом, який розроблявся у 80-х роках.

Нагадаємо, раніше Гусовський заявив, що Києву для ефективного управління необхідно повернути діяльність районних рад та забезпечити прийняття якісного закону про столицю.

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