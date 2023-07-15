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У гуртожитку Вінницького вишу вночі пролунав вибух: є жертва

Фото: у гуртожитку Вінницького вишу вночі пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух пролунав у гуртожитку Вінницького аграрного університету. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Речниця Нацполіції Вінницької області Заріна Маєвська у коментарі зазначила, що інцидент стався в ніч на 15 липня.

"Близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в одній із кімнат гуртожитку. Виїздом на місце події було виявлено тіло 39-річного чоловіка", - сказала вона.

Відомо, що чоловік тимчасово проживав у кімнаті гуртожитку та проводив там ремонт.

За словами речниці поліції, більше ніхто не постраждав, мешканців евакуювали. Після проведення обстеження вони повернулися до кімнат.

У поліції наголошують, що у гуртожитку вибухнув не військовий предмет. Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою самогубство.

Нагадаємо, нещодавно у Рівненькій області здетонував вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху двоє українських військових загинули, ще четверо отримали поранення.

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ВибухВінницяполиция