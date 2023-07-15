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В общежитии Винницкого вуза ночью прогремел взрыв: есть жертва

Фото: в общежитии Винницкого вуза ночью раздался взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв прогремел в общежитии Винницкого аграрного университета. В результате инцидента погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Спикер Нацполиции Винницкой области Зарина Маевская в комментарии отметила, что инцидент произошел в ночь на 15 июля.

"Около полуночи в полицию поступило сообщение о взрыве в одной из комнат общежития. Выездом на место происшествия было обнаружено тело 39-летнего мужчины", - сказала она.

Известно, что мужчина временно проживал в комнате общежития и проводил там ремонт.

По словам спикера полиции, больше никто не пострадал, жителей эвакуировали. После проведения обследования они вернулись в комнаты.

В полиции отмечают, что в общежитии взорвался не военный предмет. Правоохранители начали расследование по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) с отметкой самоубийство.

Напомним, недавно в Ровненской области сдетонировало взрывное устройство. В результате взрыва двое украинских военных погибли, еще четверо получили ранения.

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