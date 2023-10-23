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У гуртожитку в Полтаві знайшли трьох загиблих чоловіків та дівчину

Полтава, Понеділок 23 жовтня 2023 18:53
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У гуртожитку в Полтаві знайшли трьох загиблих чоловіків та дівчину Ілюстративне фото: у гуртожитку в Полтаві знайшли трьох загиблих чоловіків та дівчину (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У гуртожитку в Полтаві знайшли тіла трьох чоловіків та дівчини. Поліція відкрила справу за статтею про умисне вбивство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Полтавської області.

Зазначається, що сьогодні близько 17:00 поліція Полтавської області отримала повідомлення від медиків, що в Київському районі обласного центру в одній із кімнат гуртожитку виявлено тіла чотирьох мешканців.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції, а також слідчі й криміналісти.

Вони встановили, що померлими є троє чоловіків (двом із них 22 роки, а одному - 23) та 18-річна дівчина. Під час візуального огляду ознак насильницької смерті на тілах померлих вони не виявили. Для встановлення причини смерті їхні тіла направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, як передбачає процедура в подібних випадках.

Слідство продовжує з'ясовувати обставини та причини смерті молодих людей.

Надзвичайні ситуації в Україні

Нещодавно у дворі київської багатоповерхівки виявили тіло 12-річної дитини. Вона могла розбитися через падіння з висоти будівлі.

Раніше у Києві виявили тіла брата і сестри 18 і 17 років, які розбилися внаслідок падіння з 24 поверху.

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