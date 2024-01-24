ГУР зробило заяву про зрив запланованого обміну полоненими: Навмисні дії Росії

У військовій розвідці зауважили, що за твердженням російської сторони "це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених".

При цьому станом на зараз ГУР не має достовірної та вичерпної інформації "з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості".

"Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці", - йдеться у заяві.

Також у розвідці зазначили, що безпеку українських захисників, згідно домовленостей, повинна була забезпечити російська сторона.

"Водночас, українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому", - повідомили в ГУР.

Зазначається, що Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених.

"Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом", - поінформували в Управлінні.

У ГУР заявили, що це може свідчити про навмисні дії Росії, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених.

"Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну. Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави", - йдеться у заяві.

Що передувало

Раніше сьогодні стало відомо, що в Корочанському районі Бєлгородської області РФ впав військово-транспортний літак Іл-76. Джерела РБК-Україна повідомляють, що судно перевозило ракети для ЗРК С-300.

При цьому в Росії стверджують, що нібито на літаку були 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Росіяни звинувачують Україну у збитті літака.

В Україні відреагували на заяви росіян, українців закликали не розповсюджувати фейки до офіційних заяв.

Пізніше з'явилася заява Генерального штабу на тлі інформації про падіння Іл-76 під Бєлгородом. У повідомленні йшлося про те, що ЗСУ і надалі будуть вживати заходів контролю за повітряним простором на Бєлгородсько-Харківському напрямку.

Детальніше про те, що відомо про падіння Іл-76 у Бєлгородській області - читайте у матеріалі РБК-Україна.