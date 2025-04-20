У ГУР зробили важливий анонс щодо обміну полонених військових із Росією

Україні з початку вторгнення РФ вже вдалось повернути понад 5 тисяч людей з полону. Наразі вже готуються наступні операції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
За його словами, від початку повномасштабного вторгнення понад 5 тисяч українців в рамках обмінів і понад 500 громадян поза обмінами повернулись додому, і 63 обміни - це окремі операції.
"Можу сказати, що вже готуються наступні операції з повернення наших людей додому", - сказав він.
Юсов додав, що обмін 19 квітня - один із найбільших обмінів військовополоненими за період повномасштабного вторгнення.
"Цей обмін готувався довго. Можна сказати, що терміни декілька разів посувалися. Але Великдень був додатковим фактором того, що цей обмін відбувся", - зазначив Юсов.
19 квітня, у переддень Великодня, між Україною та Росією відбувся масштабний обмін полоненими. З російського полону вдалося визволити 277 українських захисників.
Серед звільнених - військовослужбовці Збройних сил України, Нацгвардії, Держспецтранспорту та прикордонної служби. Вони обороняли Маріуполь, Донеччину та інші гарячі напрямки.
Це вже другий обмін за останній місяць: попередній відбувся 19 березня, тоді додому повернулись 175 українців, ще 22 - поза рамками обміну, завдяки заходам репатріації.
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