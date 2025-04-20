У ГУР зробили важливий анонс щодо обміну полонених військових із Росією

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення понад 5 тисяч українців в рамках обмінів і понад 500 громадян поза обмінами повернулись додому, і 63 обміни - це окремі операції.

"Можу сказати, що вже готуються наступні операції з повернення наших людей додому", - сказав він.

Юсов додав, що обмін 19 квітня - один із найбільших обмінів військовополоненими за період повномасштабного вторгнення.

"Цей обмін готувався довго. Можна сказати, що терміни декілька разів посувалися. Але Великдень був додатковим фактором того, що цей обмін відбувся", - зазначив Юсов.