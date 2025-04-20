В ГУР сделали важный анонс по обмену пленных военных с Россией

По его словам, с начала полномасштабного вторжения более 5 тысяч украинцев в рамках обменов и более 500 граждан вне обменов вернулись домой, и 63 обмена - это отдельные операции.

"Могу сказать, что уже готовятся следующие операции по возвращению наших людей домой", - сказал он.

Юсов добавил, что обмен 19 апреля - один из крупнейших обменов военнопленными за период полномасштабного вторжения.

"Этот обмен готовился долго. Можно сказать, что сроки несколько раз сдвигались. Но Пасха была дополнительным фактором того, что этот обмен состоялся", - отметил Юсов.