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В ГУР сделали важный анонс по обмену пленных военных с Россией

Фото: представитель ГУР Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украине с начала вторжения РФ уже удалось вернуть более 5 тысяч человек из плена. Сейчас уже готовятся следующие операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения более 5 тысяч украинцев в рамках обменов и более 500 граждан вне обменов вернулись домой, и 63 обмена - это отдельные операции.

"Могу сказать, что уже готовятся следующие операции по возвращению наших людей домой", - сказал он.

Юсов добавил, что обмен 19 апреля - один из крупнейших обменов военнопленными за период полномасштабного вторжения.

"Этот обмен готовился долго. Можно сказать, что сроки несколько раз сдвигались. Но Пасха была дополнительным фактором того, что этот обмен состоялся", - отметил Юсов.

 

Обмен пленными накануне Пасхи: Украина вернула 277 защитников

19 апреля, в канун Пасхи, между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен пленными. Из российского плена удалось освободить 277 украинских защитников.

Среди освобожденных - военнослужащие Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Госспецтранспорта и пограничной службы. Они обороняли Мариуполь, Донецкую область и другие горячие направления.

Это уже второй обмен за последний месяц: предыдущий состоялся 19 марта, тогда домой вернулись 175 украинцев, еще 22 - вне рамок обмена, благодаря мерам репатриации.

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