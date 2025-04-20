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У ГУР зробили важливий анонс щодо обміну полонених військових із Росією

Україна, Неділя 20 квітня 2025 12:25
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У ГУР зробили важливий анонс щодо обміну полонених військових із Росією Фото: представник ГУР Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Україні з початку вторгнення РФ вже вдалось повернути понад 5 тисяч людей з полону. Наразі вже готуються наступні операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення понад 5 тисяч українців в рамках обмінів і понад 500 громадян поза обмінами повернулись додому, і 63 обміни - це окремі операції.

"Можу сказати, що вже готуються наступні операції з повернення наших людей додому", - сказав він.

Юсов додав, що обмін 19 квітня - один із найбільших обмінів військовополоненими за період повномасштабного вторгнення.

"Цей обмін готувався довго. Можна сказати, що терміни декілька разів посувалися. Але Великдень був додатковим фактором того, що цей обмін відбувся", - зазначив Юсов.

Обмін полоненими напередодні Великодня: Україна повернула 277 захисників

19 квітня, у переддень Великодня, між Україною та Росією відбувся масштабний обмін полоненими. З російського полону вдалося визволити 277 українських захисників.

Серед звільнених - військовослужбовці Збройних сил України, Нацгвардії, Держспецтранспорту та прикордонної служби. Вони обороняли Маріуполь, Донеччину та інші гарячі напрямки.

Це вже другий обмін за останній місяць: попередній відбувся 19 березня, тоді додому повернулись 175 українців, ще 22 - поза рамками обміну, завдяки заходам репатріації.

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