Українські військові знищили у Смоленській області російський комплекс, який міг виявляти малопомітні літаки та крилаті ракети на відстані до 2500 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
За даними української розвідки, операцію провели оператори далекобійних засобів ГУР. Їхньою ціллю став багатофункціональний розвідувально-інформаційний комплекс повітряно-космічної оборони, відомий під російською назвою "МРИК-ВКО".
Цей об'єкт мав важливе значення для російської системи оборони. Його використовували для спостереження за повітряним і космічним простором, щоб забезпечувати роботу засобів ППО та ПРО.
Як стверджують у ГУР, комплекс міг виявляти літальні апарати з малою радіолокаційною помітністю, а також крилаті ракети в радіусі 2 500 км.
"Робота зі знищення військових цілей держави-агресора росії триває", - підсумували в розвідці.
Нагадаємо, 25 листопада Сили оборони України та СБУ уразили російський військовий аеродром "Саваслейка" у Нижньогородській області. Там базуються винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".
Крім того, цієї ночі безпілотники атакували одразу два нафтопереробні заводи в Самарській області Росії - Сизранський і Куйбишевський.