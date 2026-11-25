За даними української розвідки, операцію провели оператори далекобійних засобів ГУР. Їхньою ціллю став багатофункціональний розвідувально-інформаційний комплекс повітряно-космічної оборони, відомий під російською назвою "МРИК-ВКО".

Цей об'єкт мав важливе значення для російської системи оборони. Його використовували для спостереження за повітряним і космічним простором, щоб забезпечувати роботу засобів ППО та ПРО.

Як стверджують у ГУР, комплекс міг виявляти літальні апарати з малою радіолокаційною помітністю, а також крилаті ракети в радіусі 2 500 км.



"Робота зі знищення військових цілей держави-агресора росії триває", - підсумували в розвідці.

