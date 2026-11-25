Украинские военные уничтожили в Смоленской области российский комплекс, который мог обнаруживать малозаметные самолеты и крылатые ракеты на расстоянии 2500 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
По данным украинской разведки, операцию провели операторы дальнобойных средств ГУР. Их целью стал многофункциональный разведывательно-информационный комплекс воздушно-космической обороны, известный под российским названием "МРИК-ВКО".
Этот объект имел принципиальное значение для русской системы обороны. Его использовали для наблюдения за воздушным и космическим пространством, чтобы обеспечивать работу средств ПВО и ПРО.
Как утверждают в ГУР, комплекс мог обнаруживать летательные аппараты с малой радиолокационной заметностью, а также крылатые ракеты в радиусе 2500 км.
"Работа по уничтожению военных целей государства-агрессора России продолжается", - подытожили в разведке.
Напомним, 25 ноября Силы обороны Украины и СБУ поразили российский военный аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области. Там базируются истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет "Кинжал".
Кроме того, этой ночью беспилотники атаковали сразу два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области России – Сызранский и Куйбышевский.