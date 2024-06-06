ГУР знищило російський буксир "Сатурн" (відео)

Головне управління розвідки (ГУР) знищило російський буксир "Сатурн" в Криму 6 червня. Розвідники показали відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
"6 червня спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 "Сатурн" або "Протей", - йдеться у повыдомленні.
Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено.
"Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у Чорноморській акваторії", - зазначили розвідники.
Українські спецслужби постійно проводять операції зі зменшення корабельного угруповання РФ, яке бере участь у війні проти України з початку масштабного вторгнення у лютому 2022 року.
Буквально в ніч проти 6 червня ГУР провело чергову спецоперацію в Криму. Представник ГУР Андрій Юсов раніше розповідав, що цієї ночі в акваторії Чорного моря в окупованому Криму було знищено ще одне російське судно. Це була робота спецпідрозділів ГУР МО. Подробиці обіцяли розповісти згодом.
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