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ГУР знищило російський буксир "Сатурн" (відео)

Фото: російський буксир "Сатурн" (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Головне управління розвідки (ГУР) знищило російський буксир "Сатурн" в Криму 6 червня. Розвідники показали відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"6 червня спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України  біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 "Сатурн" або "Протей", - йдеться у повыдомленні. 

Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено. 

"Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у Чорноморській акваторії", - зазначили розвідники.

Ситуація у Криму

Українські спецслужби постійно проводять операції зі зменшення корабельного угруповання РФ, яке бере участь у війні проти України з початку масштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Буквально в ніч проти 6 червня ГУР провело чергову спецоперацію в Криму. Представник ГУР Андрій Юсов раніше розповідав, що цієї ночі в акваторії Чорного моря в окупованому Криму було знищено ще одне російське судно. Це була робота спецпідрозділів ГУР МО. Подробиці обіцяли розповісти згодом.

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