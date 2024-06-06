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В ГУР заінтригували знищенням корабля РФ у Криму та пообіцяли яскраве відео

Четвер 06 червня 2024 10:00
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В ГУР заінтригували знищенням корабля РФ у Криму та пообіцяли яскраве відео Фото: Андрій Юсов, представник ГУР МО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Цієї ночі в акваторії Чорного моря в окупованому Криму було знищено ще одне російське судно. Це була робота спецпідрозділів ГУР МО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Ще знищене сьогодні вночі одне вороже судно в чорноморській акваторії. Деталі будуть трошки згодом. Робота спецпідрозділів ГУР МО, морський удар, все влучно. І ще мінус один ворожий корабель...Власне це ще одна "морська нерухомість" на дні українського Чорного моря, на Кримському узбережжі. Це факт. Деталі будуть сьогодні. І так, яскраве відео буде також", - сказав Юсов.

Удари РФ по Чорноморському флоту РФ

Зауважимо, що Україна без потужного флоту змусила бойові кораблі РФ втекти з Криму. Це вдалося завдяки морським дронам, зокрема таким як MAGURA V5, на які від сьогодні оголошено збір.

До слова, саме через такі безпілотники та влучні удари ракет від початку повномасштабного вторгнення РФ Чорноморський флот росіян втратив приблизно третину своїх кораблів, які були постійно присутні в чорноморській акваторії.

Так, українцям вже вдалося потопити чотири великі десантні кораблі ЧФ РФ. Також серед нещодавніх втрат у окупантів - це ракетний корабель "Циклон", який був уражений в Севастополі наприкінці травня.

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Крим Чорноморський флот чорное море ГУР Атака дронів
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