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ГУР уничтожило российский буксир "Сатурн" (видео)

Фото: российский буксир "Сатурн" (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Главное управление разведки (ГУР) уничтожило российский буксир "Сатурн" в Крыму 6 июня. Разведчики показали видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"6 июня спецподразделение 9 департамента ГУР МО Украины у берегов временно оккупированного Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей", - говорится в сообщении.

В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено.

"Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений окупантов в Черноморской акватории", - отметили разведчики.

Ситуация в Крыму

Украинские спецслужбы постоянно проводят операции по уменьшению корабельной группировки РФ, принимающей участие в войне против Украины с начала масштабного вторжения в феврале 2022 года.

Буквально в ночь на 6 июня ГУР провело очередную спецоперацию в Крыму. Представитель ГУР Андрей Юсов ранее рассказывал, что этой ночью в акватории Черного моря в оккупированном Крыму было уничтожено еще одно российское судно. Это была работа спецподразделений ГУР МО. Подробности обещали рассказать позже.

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