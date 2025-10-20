ГУР знищило новітню РЛС "Валдай" на аеродромі Джанкой у Криму

Спочатку розвідники вистежили замасковану росіянами дороговартісну РЛС на аеродромі “Джанкой”, а потім вже завдали удару.

" Демілітаризація Криму продовжується!" - повідомили у пресслужбі ГУР та додали відео знищення РЛС окупантів.

РЛС "Валдай"

Радіолокаційна система "Валдай" вважається новітнім російським комплексом, який містить модуль радіоперешкод, здатний подавляти (глушити) сигнали управління, навігації чи зв’язку дронів.

Тому РФ використовує РЛС “Валдай” для виявлення та боротьби із безпілотниками, мова йде більше про малорозмірні БпЛА.

Радіус виявлення малорозмірних дронів цією РЛС - від 5 до 6 км. Для більших дронів - понад 15 км.

РЛС "Валдай" ще не широко поширений - він досі проходить випробування й згадується як "один із перших зразків у своєму класі".

Зазначимо, що раніше ГУР повідомляла про знищення двох РЛС "Валдай" у Московській області.

У ніч з 6 на 7 люте цього року у місті Долгопрудний під Москвою стався сильний вибух - наші захисники уразили РЛС ворога, відповідальні за безпеку повітряного простору російської столиці.